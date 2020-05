Tauro – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Procura que hoy sea un día solo para ti, descansar, caminar, tomar los rayos del sol o ver la lluvia, lo que corresponda, comer lo que tanto te gusta, ver la serie o la película que estás posponiendo hace tanto tiempo.

Dinero:

Aprovecha para darte un regalo, lo mereces, algo que disfrutes por mucho tiempo, has laborado mucho y de forma muy productiva, así que hazlo sin mirar atrás.

Salud:

Busca ese deporte que tanto te gusta hacer y encuentra la manera de disfrutarlo más seguido, tenis, fútbol, lo que sea; algo que mueva tu energía y te saque en semana de la cotidianidad.

Consejo:

Hoy es un día para ti, para que lo disfrutes, aun tienes la energía del sol así esté en otro signo, sigue emanando rayos a tu signo por su proximidad. Es real. aún brillas.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

Hoy podrían salir bien comenzar a planear un proyecto personal, las energías están abiertas a toda clase de ideas. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Puedes establecer este día para dejar atrás hábitos que no te hacían bien y comenzar con una nueva rutina. No hay nada que perder. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si presentabas alguna dificultad con tu pareja hoy puede ser el día donde todo se resuelva, propóntelo. Reflexiona sobre en que han fallado y efectúa el cambio.

Dinero:

Intenta descansar un poco de los temas donde el dinero se vea involucrado, pasa un día en familia y sin preocupaciones.

Consejo: “Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas.” -Paulo Coelho