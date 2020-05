Tauro – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Te gusta mucho la comodidad del pasado y te da miedo aventurarte, prefieres estar de nuevo con alguien de tu pasado a conocer nuevas personas, tus relaciones son más por miedo a la soledad que por sentir amor verdadero.

Dinero:

Lo que más te interesa es tener la estabilidad que tanto buscas y no importa si estás a gusto en tu labor, mientras paguen bien estás tranquilo, cuidado el dinero no es lo que debe motivarte.

Salud:

La rutina y la vida sedentaria pueden acarrearte problemas de salud, cuida tu ingesta de alimentos, comer mucho no soluciona los vacíos que sientes en tu esencia, se consciente de lo que te sucede.

Consejo:

No hay por qué ocuparse de acumular riquezas, las riquezas externas se van consiguiendo la riqueza interna se va construyendo, comienza a construir para el bienestar de tu alma.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo y es un día Oficial Éxito, tienes una combinación poderosa en tus manos.

Trabajo:

Es el momento de brillar con tu intelecto, serás una persona muy capaz de cumplir todo lo que te propones. Siente toda esa energía recorriendo tu cuerpo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Potencia tus capacidades poniendo tu aroma favorito junto a ti mientras haces tus actividades, tienes una conexión especial con las esencias. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es excelente vivir momentos increíbles con los que te rodean, la valentía es tu gran motivador hoy y puedes usarlo para crear un ambiente de cariño y amor.

Dinero:

Estarás en completo orden para tomar decisiones importantes. Te encontrarás muy analítico, perfecto para actividades que requieran números o cuentas.

Consejo: “Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo” -Nelson Mandela.