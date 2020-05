Tauro – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Es muy importante que recuerdes: a la pareja se le tiene confianza y se respetan sus tiempos, amigos y espacios. No te impongas, pueden surgir problemas entre ustedes por querer controlar.

Dinero:

Ese dinero extra es para invertir en tus proyectos, en un viaje o si tienes el propósito de tener estudios en el exterior, es lo mejor que puedes hacer.

Salud:

Practica kick boxing, así descargas toda esa angustia, frustración o miedo, lo que sea que no te permita estar bien, es un deporte que saca todo eso de ti.

Consejo:

Recuerda tu energía está donde está tu atención, es tu responsabilidad, el cómo la asumes y te relacionas con ella, no hay que buscar culpables, debes hacerte responsable.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Peligro, las situaciones podrían ser algo volátiles e inestables.

Trabajo:

Ordena tu espacio, no dejes que documentos importantes se extravíen. Organiza tus archivos tanto en tu espacio de trabajo, como en tus aparatos electrónicos. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Enfocarse en lo espiritual es positivo para hoy, primero debes poner en orden tu mente y cuerpo para poder enfrentar las dificultades del día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Actitudes explosivas, como la agresión o la intolerancia pueden estar presentes en tus relaciones, se muy maduro/a para decir ya basta y optar por la compasión y la generosidad.

Dinero:

Es importante que hoy te apartes de cualquier transacción económica, verifica antes de comprar y no inviertas tu dinero donde no estás seguro.

Consejo: Para ser constante y organizado, primero has de pensar que puedes serlo.