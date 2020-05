Tauro – Horóscopo del 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Algunos solteros de este signo están muy contentos con su libertad, mientras seas verdaderamente feliz con esa realidad todo estará muy bien, tu sensualidad está más activa, por eso te sientes tan a gusto.

Dinero:

En tu labor todo fluye positivamente, el ambiente a mejorado mucho independiente de la situación, todo se siente muy tranquilo y tus actividades están dando los resultados que esperas.

Salud:

Dormir es muy importante no dejes que las horas de sueño se te pasen pegado de una pantalla, si no duermes tu cuerpo y mente se resiente, decir que 2 o 3 horas son suficientes, no es una realidad.

Consejo:

Eres muy rápido buscando solucionar lo de otros, lo personal lo pospones y lo pospones, sé más coherente todo tiene la misma importancia y tu vida es primordial.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, aléjate de personas que no tienen nada bueno que aportar para tu vida.

Trabajo:

Procura escuchar tu mente y decidir sin que nadie se entrometa. A veces, los consejos que escuchamos no son los ideales y tu intuición será la más confiable. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Ejercicios de baile, que activen tu cuerpo, son los mejores. Distráete unos minutos con buena música y con buen ejercicio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Está en ti escuchar o no escuchar historias sin fundamento, no dejes que te llenen la mente de desconfianza. Si algo te está molestando es preferible hablar con la persona y no escuchar cuentos dichos por alguien más.

Dinero:

No es un buen día para iniciar trámites aprobatorios, tus habilidades comunicativas estarán reducidas y te costará convencer a alguien de tu visión. Espera a un día más próspero.

Consejo: La confianza tarda mucho en construirse y solo en un segundo se puede destruir. Antes de juzgar, piensa y aclara tus pensamientos.