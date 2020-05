Tauro – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Por lo que está sucediendo te sientes propenso a ayudar a las personas menos favorecidas, lo haces de corazón, aunque este tipo de generosidad no es lo más usual en ti estás disfrutando del proceso.

Dinero:

Día propicio para recibir propuestas en tu labor que te generan ingresos extra o llega un dinero que no esperas, Venus y Mercurio están en estos momentos transitando por tu casa dos, la casa del dinero. El pequeño benefactor acompañado de la inteligencia y creatividad de Mercurio, te permitirán explorar nuevas oportunidades.

Salud:

Descanso, no labores tanto, ocupas tanto tu tiempo que se te olvida que debes hacer pausas activas, no es bueno que estés tan sedentario, camina, ejercítate, baila, muévete, no lo olvides.

Consejo:

Todo lo bueno que hay en ti es lo que te hace especial, no te olvides de mirar adentro para llevarlo al exterior ni eleves muros donde puedes sembrar flores.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Abierto, muy adecuado para comenzar asuntos pendientes y que son importantes para ti.

Trabajo:

Iniciar ese proyecto en el cual has estado trabajando durante un tiempo es esencial para que todas las energías se conecten y te brinden la seguridad que necesitas para continuar. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Evita exponerte a un riesgo físico y mental, no te extralimites en el deporte, llega hasta donde puedas llegar. Así todo estará bien balanceado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras iniciando una relación que aún no está formalizada, hoy es un día especial para que todo comience con el pie derecho. Expresa eso que llevas en tu corazón.

Dinero:

El momento es excelente para invertir o comerciar en algo que te apasiona, tienes una personalidad inspiradora que genera confianza y cautiva a cualquier persona, úsala a tu favor.

Consejo: Sal de tu zona de confort, arriésgate a llevar a cabo todo lo que has estado trabajando, sabrás valorar cada momento que le dedicaste.