Tauro – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Tu pareja quiere vivir la ilusión del momento para compartir contigo, déjate llevar por la emoción y organiza un día especial para los dos, será un día muy especial, aprovecha para reforzar los vínculos.

Dinero:

La situación de tus finanzas es estable, sin embargo, el entorno y lo que escuchas te paraliza, hay momentos en que te dejas influenciar tanto que entras en crisis, eso es permitir que la escasez entre a tu vida.

Salud:

Descuidas tu esencia cuando solo piensas en ti y no en los demás, el servicio va desde escuchar a quién lo requiera hasta intuir quién puede estar pidiendo ayuda, los silencios son necesarios sin embargo hay otros que duelen.

Consejo:

Omitir para no ver es tan perjudicial como ver y no mirar, pon atención, no pierdas el norte, sabes lo que requieres sin embargo te gusta dejar todo a un lado y no te ocupas de tu ser espiritual.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en daño con el Tigre, aceptar y entender a otras personas te ahorrará varias situaciones negativas.

Trabajo:

Tu paciencia estará muy limitada, te comportarás muy impulsivo si los demás no van al mismo ritmo que tú, aprender y poner en practica la empatía es algo fundamental. Pon todo tu esfuerzo en mejorar. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Distrae tu mente con actividades que te gusten, pasar mucho tiempo pensando solo te agotará en mayor cantidad. Lo recomendable es leer, estudiar o algo que tenga que ver con lo intelectual. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si sientes obstinación y rabia es preferible que te aísles un poco de los demás, no querrás decir cosas que hieran a tus seres queridos y después el ambiente quede incómodo.

Dinero:

Es posible que alguien no reciba tus consejos de la forma más abierta, lo principal es no tomárselo personal porque luego te podrías sentir algo deprimido/a e impotente.