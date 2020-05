Tauro – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Sigue pendiente de los pequeños detalles para ti y para todos los que están contigo, es una forma de darte amor y sentir amor por los demás, alegras tu vida y alegras la de muchos.

Dinero:

Si la situación está compleja no dejes que pase más de un día conectado con la escasez, simplemente dejas que pase y sigue viviendo en prosperidad y gratitud, es más por lo que escuchas que te dejas influenciar.

Salud:

Seria bueno que buscaras bailar más seguido, eso te conecta con tu esencia, en el baile te sientes libre de todo y todos, es como si te fundieras en una esfera con el universo.

Consejo:

Te están movilizando y eso no te agrada, tu rutina es esencial para ti, hoy no hay rutinas, déjate guiar para que dejes los temores y angustias, aprovecha para sacar todo eso que impide que tu camino sea suave y tranquilo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo, increíble combinación con las energías de éxito que el día te brinda.

Trabajo:

Aprovecha al máximo tu día para planear con inteligencia y dedicación tus próximos movimientos en cuanto a tu trabajo y profesión, se te podrían ocurrir buenas ideas. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Hacer ejercicios con algún aparato de metal, como pesas, es de gran utilidad hoy. Si no tienes los instrumentos, no te preocupes, estar en movimiento y respirar conscientemente también funcionará. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes convertir tu día en un día lleno de felicidad, alegría y plenitud con los que te rodean, es necesario tu nobleza y liderazgo para hacerlo realidad.

Dinero:

Es un excelente día para lo material y temas relacionados al dinero, tienes mucho éxito hoy para culminar algo importante con respecto a tus finanzas. Puedes con todo.

Consejo: “Es extraño: cuanto más me esfuerzo más suerte tengo” -Henry Ford