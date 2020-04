Tauro – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Recuerda que no todo el mundo es tan práctico, el romance y la fantasía también existen, tu pareja te puede reclamar por tanta frialdad.

Dinero:

Muchas veces por estar maquinando cómo ganar más y más, haces inversiones riesgosas, crees que todo lo sabes y hoy las asesorías son necesarias.

Salud:

No pienses tanto, no atiborres tu cerebro de tanta información, hoy es necesario que te centres en tu ser interno, quieres estar solo en la tierra y algunas veces visitar el universo, mira hacia arriba, las estrellas hablan.

Consejo:

No todo lo puedes controlar, tener el control no quiere decir que haces las cosas mejor, recuerda que todos tienen sus talentos, deja que te muestren y aprende.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día oficial de establecer. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para sacarle provecho:

Trabajo:

Es muy recomendable tener tus archivos laborales en orden, es posible que tardes en encontrar un documento muy importante o que no lo encuentres. Trata de evitar todo ese estrés.

Salud:

Tener una mente organizada ayuda a pensar mucho mejor, trata de mantenerte entretenido/a en tus tiempos de ocio con ejercicios de precisión. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Apóyate en personajes masculinos, te ayudaran a manejar tus emociones y a controlar algunos sentimientos negativos que te inquietan.

Dinero:

Tienes enfoque y dirección al momento de pensar en tus proyectos personales, úsalo a tu favor para dar un paso más hacia adelante.

Consejo: “Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente organizada” –Sir Isaac Pitman