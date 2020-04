Tauro – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Hoy es tiempo para ti, la energía del universo te pide que regreses a tu interior, ¿te amas tanto como amas a otros? El amor va en todas las direcciones, reconoce tu hogar y agradécelo.

Dinero:

Hay tranquilidad en tu parte financiera, en tu labor eres reconocido por la forma en que lo haces, hay buena conexión con tus jefes y compañeros. Hoy disfruta de esa calma que da tenerlo todo cubierto.

Salud:

Entre la lista de rutinas que tienes añade el descanso, no hay que ser productivo todo el tiempo en términos del hacer, cuando descansas la mente se aquieta y también es una forma de ser productivo, te conectas con tu esencia.

Consejo:

Comienza hoy a mostrar tu verdadera esencia, quién eres y así el universo te acompaña, es la forma en que le decimos “estoy presente y me pongo a tu servicio”.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en un día oficial cerrado. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

El día no promueve unos resultados óptimos y duraderos, por eso es recomendable hacer actividades que no requieran un riesgo muy alto. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante cuidarse, come sanamente y diviértete haciendo ejercicio. Si lo tomas con una buena actitud todo en tu ambiente cambiara. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que te irrites fácilmente, no dejes que lo que sucede a tu alrededor te afecte. La paciencia es algo que debes aprender a usar.

Dinero:

Como es un día cerrado no se promueve la participación en actividades económicas, deja para otro día esa venta o ese contrato. Todo a su tiempo.

Consejo: Ni antes ni después, ni más pronto ni más tarde, todo llega cuando tiene que llegar.