Tauro – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Expande tu nobleza a tus seres amados, bríndales apoyo y seguridad. Tus palabras siempre dan tranquilidad y paz, úsalas para ayudar a mantener la armonía y alegría en quienes amas. Es tu momento de dar.

Dinero:

Tu juicio te lleva tomar las decisiones correctas cuando de grandes inversiones se trata, busca algo en lo que puedas mejorar tu economía y a la vez aprender algo nuevo.

Salud:

Deja el sedentarismo, no es opción quedarse quieto o no ocuparte de tu salud en este momento. Ahora el movimiento de todos está reducido, por eso debes intentar mantener tu cuerpo activo, no solo tu mente.

Consejo:

Haz algo que te apasione para que actives tu creatividad y muevas tu energía, debes renovarte para no estancarte.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Gallo y Buey. El elemento Metal es muy importante.

Trabajo:

Es importante ser responsable y organizado/a el día de hoy, eso reflejará control sobre tus emociones y te hará mucho más rápido/a. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hacer actividades que requieran precisión y concentración son excelentes para despejar la mente y poder ser un poco mas consiente.

Amor:

Eres excelente líder y es necesario utilizarlo para transmitir calma y rectitud hacia algunas situaciones que acontecen.

Dinero:

Confía en tus capacidades de análisis para conseguir un plan o una estrategia que te impulse cada vez más a tu meta futura.

Consejo: “No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios” –Warren Buffett.