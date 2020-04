Tauro – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Aprovecha este momento para hacer los cambios que desees en tu relación, si quieres que en tu relación haya sinceridad, comienza por ser quien da el primer paso, los cambios se dan de adentro hacia afuera, no exijas lo que no das.

Dinero:

Tienes miedo del cambio en la economía actual, no entres en pánico ni en el juego de la escasez, tampoco acumules, no es momento de retener tus finanzas y meterlas bajo el colchón no es una solución.

Salud:

El cansancio que sientes ahora es porque te exiges demasiado y el paso del tiempo te hace un llamado, levántate y comienza a buscar otras actividades, es necesario que lo hagas hoy.

Consejo:

Eres interesante, puedes relacionarte muy fácil, enfócate en lo que hace feliz a los demás, tampoco hagas las cosas por hacerlas y quedar bien, de vez en cuando es bueno decir no.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras en un día oficial de recibir. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Es posible que hayan inconvenientes en tu ambiente laboral por la pérdida de algunos documentos importantes, es muy importante mantenerte enfocado y ordenar tu espacio de trabajo.

Salud:

Sentir los rayos del sol es muy positivo, unos minutos al día siéntate junto a la ventana y deja que la vitamina C corra por tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes tus emociones muy intensas, es posible que puedas explotar fácilmente hoy. Evita relacionarte con problemas o situaciones alterantes.

Dinero:

Puede ser que algún dinero extra llegue a ti, no lo gastes es preferible guardarlo para alguna meta o proyecto en el futuro.

Consejo: Cuando tienes el control sobre tus sentimientos, tienes el control sobre tu vida.