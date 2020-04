Tauro – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Hoy es un día para enfocarte en ti, disfruta de tu cuidado personal, el amor propio es vital y debes tener presente que para amar a alguien debes comenzar contigo, trátate compasivamente.

Dinero:

Puede que hoy no recibas la respuesta que estás deseando, deja que el universo se encargue, comienza a soltar el control sobre todo en tus finanzas, lo que deba suceder será, lo único que te resta es ser paciente.

Salud:

Evita la comida muy condimentada, cuídate sabes que tu cuerpo no lo recibe muy bien, aprovecha para aprender y cocinar diferente, la energía hoy está disponible para hacerlo.

Consejo:

Hay situaciones que no puedes controlar, no todo se debe hacer al mismo tiempo, aprende a confiar, pues solo hay un día importante en la vida: el hoy, el pasado ya fue y el futuro es incertidumbre. Solo tienes el hoy, vívelo a plenitud.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras en choque con el Cerdo. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

No es necesario participar en conversaciones donde estén involucrando a alguien, mantente alejado/a de comentarios malintencionados o historias sin fundamentos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un día para mantener la calma y no caer en situaciones donde te alteres. Concéntrate en ti y solo en ti. Siempre es bueno.

Amor:

No intentes resolver un conflicto con algún miembro de tu familia o un amigo/a, la comunicación será inconsistente y por ende se pueden derivar más problemas.

Dinero:

Si tienes un plan en mente, pero personas a tu alrededor te alientan a no ejecutarlo es preferible que hagas caso omiso a sus comentarios y comiences a pensar por ti mismo.

Consejo: Hay que dejar de pensar tanto en los demás y pensar más en uno mismo.