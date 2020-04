Tauro – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No te distraigas, sigue construyendo en tu relación de pareja, muchas veces tu prioridad está enfocada en el futuro y no en el hoy, la única realidad es el presente.

Dinero:

Existen momentos de mucha prosperidad y otros no tanto, eso sucede cuando se piensa que la prosperidad es solo dinero, va más allá. Es la salud, la familia, el hogar, el alimento… la vida misma.

Salud:

Ten cuidado con tus emociones, es importante que hables con las personas que debas hablar, decir lo que debas decir para estar en paz.

Consejo:

Es un momento para conocer en verdad quiénes somos y de lo que somos capaces, debes estar en equilibrio para que todo vaya en calma, por tu temperamento rutinario acude a tu creatividad para hacer cambios en este día.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en un día oficial de peligro. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Para activar las energías del día es recomendable difundir tu conocimiento a quien lo necesite, eres generoso y paciente, las personas te lo agradecerán y te sentirás muy bien.

Salud:

Es un día propicio para realizar una conexión con lo espiritual; hacer una limpieza de energías, meditar u orar son ejercicios indicados para hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que te encuentres algo explosivo/a y sin tolerancia, puedes aprender a controlarlo si así lo deseas. Pedir ayuda y serenar tu mente es el primer paso, inténtalo.

Dinero:

Si tenías alguna dificultad para completar un proceso económico hoy puede ser el día para solucionarlo. La peor diligencia es la que no se hace, recuerda eso.

Consejo: “Aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues lo que quieres” –Jim Ronh.