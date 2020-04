Tauro – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Cuidado con los celos y las malas interpretaciones, no hay que juzgar ni hacer comentarios inapropiados, ten cuidado con la palabra hacia tu pareja, recuerda que el sentimiento está de por medio.

Dinero:

Pon atención a los cambios que se están efectuando en tu empresa, puede ser que te hagan una muy buena propuesta, estás preparado para lo que te designen.

Salud:

Cuida de tu sistema digestivo, procura hacer cambios en tu alimentación y tener horarios para realizar las comidas, toma conciencia para saber cuándo se resiente tu estómago.

Consejo:

Toma las decisiones que requieras para alcanzar lo que deseas, deja los obstáculos atrás y permite que el universo obre a tu favor, entrega los miedos y avanza a una nueva experiencia.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Puede que te cueste más de lo normal adaptarte a ciertas circunstancias, lo cual llevará a una obstinación y estancamiento constante. El mejor reinicio es el descanso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es esencial practicar la meditación hoy, hacerlo un hábito es más que necesario debido al descontrol que puedes tener de tus propias emociones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tal vez quieras estar solo/a hoy, pero no es recomendable, ya que podrías tener la mente un poco llena de preocupaciones y paranoias. Tener apoyo a tu alrededor te dará alivio.

Dinero:

El día no promueve resultados agradables en ninguna actividad, es preferible dejar a un lado el ámbito económico y por hoy concentrar tus energías en otras diligencias.

Consejo: El miedo y las preocupaciones retrasan nuestro destino. No le demos lugar en el pensamiento.