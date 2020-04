Tauro – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

No te engañes ni engañes a las personas de tu entorno, acepta de buena manera los consejos de las personas que te quieren, es momento de ser auténtico y aceptar que no siempre tienes la razón.

Dinero:

Es tu mes, así que hazte regalos y comparte tu alegría con las personas que amas, recibe con gratitud los detalles de los más cercanos, hay muchas personas que desean celebrar contigo.

Salud:

Se constante con el ejercicio, fortalece tu cuello y has ejercicios de relajación a tus ojos, te pasas muchas horas al frente de una pantalla, recuerda las pausas activas.

Consejo:

Aprende a comunicarte desde la empatía, no pretendas imponer tus ideas a los otros, hay que aceptar que no todos piensan de igual manera y por eso no dejan de ser interesantes e inteligentes.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en daño con el Tigre, conéctate con tu empatía y practícala.

Trabajo:

Es posible que varios inconvenientes se te presenten con tus compañeros de trabajo, principalmente por ofrecer ayuda y que ellos no la quieran recibir. Tomárselo personal es muy mala idea, continúa con tu día muy tranquilamente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Mejorar tu estado de ánimo es vital, posiblemente te sientas frustrado/a y disgustado/a, para que tu exterior sea positivo también debe serlo tú interior. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus palabras tienen poderes, pueden hacer reír o hacer llorar, intenta que la mayoría del tiempo pase lo primero. Se precavido/a en cómo te expresas.

Dinero:

La decisión final la tienes en tus manos, recibe consejos de personas que te impulsen, no que te impidan. Hay gente que solo ponen obstáculos en tu camino.

Consejo: Confiar en las sabias palabras de las mujeres te ahorra muchos problemas e incertidumbres, escúchalas.