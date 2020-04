Tauro – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Es posible que alguien de tu pasado regrese buscando retomar la relación, hay una fuerte atracción entre los dos, así que puedes permitir ese regreso y hacerlo desde el corazón.

Dinero:

Comienza por dejar todas esas creencias limitantes que no te dejan avanzar, piensa qué patrones repites de tu familia con respecto al dinero y entrégalo a tus ancestros.

Salud:

El descanso es primordial y las pausas activas son necesarias, no te ocupes en otra cosa, estira, relaja tus músculos, come fruta, todo en búsqueda del movimiento.

Consejo:

Cuida de ti, es importante que permanezcas en calma y con la atención puesta en las señales, el universo tiene muchas maneras de comunicarse, escúchalo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo, es un momento maravilloso para recibir con brazos abiertos todo lo positivo.

Trabajo:

Hoy tienes una combinación muy poderosa que te puede permitir realizar algunas metas a corto plazo que te has propuesto, inténtalo y da todo de ti para que todo lo positivo llegue. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es un día que trae energías positivas cuando te encuentras en movimiento, si combinas los ejercicios con aparatos de metal, como mancuernas, la energía recibida será mucho más fuerte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si tenías planeado algo para alguien especial, una acción o unas palabras, es el día para llevarlo a cabo. Tienes mucha rectitud y persuasión para hacerte entender perfectamente.

Dinero:

El elemento Metal está influenciando mucho hoy en ti, representa el dinero y el éxito, es decir que debes aprovechar cada minuto de hoy en mejorar o crear oportunidades que hagan que generes más ingresos. Invierte, compra o vende.

Consejo: “El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina” –Jim Rohn.