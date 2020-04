Tauro – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Con tu pareja todo va muy bien, si están juntos o separados, el diálogo los está aproximando mucho más, comparten y se sienten más unidos, buscan solucionar y se apoyan. El amor hoy está a flor de piel.

Dinero:

Si vas a realizar compras no gastes de más, muchas cosas terminan guardadas y olvidadas, piensa mejor en hacer una donación, muchas personas requieren de tu solidaridad, comienza por pensar quién de tu familia lo puede estar requiriendo.

Salud:

Hay que darse gusto de vez en cuando, así que hoy la comida no solo sea alimento, que sea todo un placer; busca lo que tu paladar más disfrute, no todo es tan rígido ni tan estructurado.

Consejo:

El tiempo va pasando y todo se ve más claro, míralo así con los ojos de la solución y no de la queja, el momento es para disfrutarlo hoy, así que sal de tu rutina y se muy feliz, el sol te da hoy la energía que requieres.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, piensa muy bien quienes son los que te rodean y que te aportan.

Trabajo:

Es preferible desconectarse de todo lo que no sea relajación y descanso para hoy, no te preocupes por cosas que no valen la pena. Si es posible quédate en casa.

Salud:

No dejarte afectar por comentarios hirientes o mentiras es algo que debes practicar, para eso es mejor hacer caso omiso y abrir los ojos, las personas que lo hacen no merecen tu atención. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No es un buen día para la comunicación entre relaciones, puedes encontrarte con conflictos, malentendidos o peleas. Intenta llevarlo lo más sereno/a posible, primero la calma.

Dinero:

No dejes que nadie decida por ti, cree en tus convicciones y aprende de tus propios errores, tal vez por hacerle más de la cuenta caso a alguien te pierdas de una oportunidad valiosa.

Consejo: La paz interior comienza en el momento que decides no permitir que otras personas ni eventos controlen tus emociones.