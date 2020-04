Tauro – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Eres amoroso y amable con las personas que están en tu corazón, a veces te indispone no recibir lo mismo que das y es importante que lo comuniques. Busca el diálogo y el contacto con tus seres queridos.

Dinero:

Si te proyectas con tu propósito y tus sueños verás que grandes cosas suceden, es momento de salir un poco de la zona de confort para ir por tus sueños y dar el salto de fe.

Salud:

Revisa tu salud mental y emocional, busca ayuda si la necesitas y no te quedes enfrascado intentando resolver todo lo que sientes tú solo. Así podrás mantener tu energía y conectarte cada vez más con tu esencia.

Consejo:

A veces eres tan terrenal que se te olvida la fortuna que se encuentra en los cuerpos más sutiles, busca la forma de elevar tu vibración.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Destrucción, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma.

Trabajo:

Las cosas que no salen como quieres pueden afectarte en una medida más grande hoy, irritarse y obstinarse son las emociones principales que podrías sentir. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Es recomendable nivelar tus energías, darle un respiro a tu mente y a tu cuerpo, realiza actividades que te conecten con la espiritualidad No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día para reflexionar sobre ciertas situaciones donde tus decisiones no han sido las mejores, no pensar en el otro y ni tener empatía no es lo más positivo, ¡eres más que eso!

Dinero:

No tienes una buena energía para los negocios ni el dinero, eres muy realista y te darás cuenta de que hay que esperar a una oportunidad más favorable.

Consejo: “Cuando el ego muere, el alma despierta” –Mahatma Gandhi.