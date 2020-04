Tauro – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El amor no es posesión ni control, es libertad, es compartir sin expectativas; es vivir el día a día, no esperes nada de tu pareja y le enseñas a no esperar nada de ti, así evitan los supuestos y la rutina.

Dinero:

Con Urano en tu signo puedes ver como muchas cosas van cambiando su significado, ya no tienen tanta relevancia o por el contrario se vuelven demasiado importantes, ya piensas más en la parte humana y en lo que es importante para tener un mundo en mejores condiciones.

Salud:

Tienes muchas cosas por hacer, recuerda que para todo hay tiempo, es importante que pongas límites y recuerdes las pausas activas, no comas por comer.

Consejo:

Te gusta aprender y siempre estás en busca de nuevos conocimientos, no olvides la parte espiritual, es tan importante como otro tipo de conocimiento.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con Gallo y Buey, tienes las energías más positivas en un día espectacular.

Trabajo:

Ten una meta fija para hoy, saca a relucir tu tenacidad e inteligencia para hacer tus labores. Muchas cosas agradables podrían surgir. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Los aparatos electrónicos tienen mucha energía buena para ti, hacer un curso online o aprender algo interesante será muy beneficioso. Inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes una imagen muy favorable entre tus familiares y amigos, eres muy leal y noble con quienes amas y eso hará que tú ambiente sea muy dichoso.

Dinero:

Serás muy prudente al analizar una situación, tienes mucho sentido y común y verás cosas que antes no veías. ¡Aprovéchalo!

Consejo: ¡Si puedes soñarlo, puedes hacerlo! Solo debes mantenerte enfocado y confiar en el proceso.