Tauro – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Pueden surgir cambios inesperados con relación a la pareja, la forma de comunicarse debe ser diferente, dejen afuera el desgano y la rutina.

Dinero:

Un día para enfocarte en descubrir realmente qué te hace feliz en tu labor, si sigues haciendo lo que te toca, vas a seguir sufriendo.

Salud:

Busca descansar más tiempo, lo que no se duerme no se recupera, así que procura dormir el tiempo necesario para recuperar fuerzas.

Consejo:

Si tienes algún pendiente legal es mejor que lo vayas resolviendo, consigue quién te asesore porque todo está dispuesto para que salga a tu favor.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en destrucción con el Mono,

Trabajo:

El día será algo difícil para la concentración, te distraerás con varias cosas y eso te quitará tiempo valioso de tu día. Pon todo tu esfuerzo en mejorar. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Establecer una buena relación con tu alrededor y contigo mismo hará que no tengas tiempo para la tristeza y el aislamiento, siempre mantente conectado/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrías verte envuelto en una situación muy densa con tus amigos o familiares, una mentira o un chisme pueden acabar con las relaciones. Evita involucrarte.

Dinero:

No concretes nada monetario si no tienes la suficiente información acerca del negocio, es posible que si te descuidas pierdas algo de dinero. Se prudente y piensa antes, todo podría cambiar para bien.

Consejo: “Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira” -Gandhi.