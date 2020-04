Tauro – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Hoy piensa qué te tiene en situación de apego ¿el pasado o el futuro?, ninguno de los dos te sirve para nada, el pasado genera ansiedad y el futuro incertidumbre. Lo que tienes es el hoy, enfócate en vivirlo lo mejor posible.

Dinero:

Tus finanzas están bien, no tienes apuros económicos en este momento, sé agradecido y disfruta de ello, no acapares, lo material es solo eso.

Salud:

Cuida garganta y oídos, puedes verte afectado en estos días, toma bebidas calientes, consume jugo de naranja o mandarina, escucha música suave y descansa.

Consejo:

Los momentos que compartas con los tuyos no solo son significativos para ti sino para ellos, escúchalos y aprende de sus experiencias, son cosas que pasas por alto, lo ignoras y en verdad lo que hace es conectarte con tu ancestralidad.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en choque con el Cerdo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Es importante que te concentres en tus labores únicamente, evita hacer alguna actividad en equipos o parejas, podrían entorpecer tu camino y no aportaran nada valioso a tu conocimiento.

Salud:

Mirar hacia adelante y hacer caso omiso a los comentarios es esencial para liberarte de energías pesadas y negativas, práctica siempre la meditación acompañada de ejercicios de respiración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las mentiras para ti son cruciales y es muy posible que te llegue un rumor sobre alguien cercano a ti o sobre ti que no tiene ningún fundamento, evita reaccionar impulsivamente y controla tus emociones.

Dinero:

No es un buen momento para pedir préstamos, apoyo financiero o favores personales, las comunicaciones tendrán tendencia a ser malentendidas y no se podrá llegar a un acuerdo óptimo.

Consejo: Una manera de demostrar la inteligencia es sabiendo ignorar lo que no vale la pena.