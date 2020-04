Tauro – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Hoy el momento es para repasar en lo que piensas de ti mismo debes ser muy sincero, a dónde quieres llegar y cómo lograrlo, organizar y plantear nuevas estrategias para ser feliz.

Dinero:

Aminora las cargas de un familiar o de tu pareja, compartir y ayudar en estos momentos es la mejor forma de retribuir al universo.

Salud:

Cuida tu estómago, está más sensible que de costumbre, consume frutas rojas y amarillas que sean refrescantes y livianas.

Consejo:

No hay por qué malgastar el tiempo con los demás ni a adularlos para agradarles, es mejor ser quien eres y que te aprecien por ello.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial de Destrucción. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

El día no es apropiado para comenzar un proyecto o reunirse virtualmente con clientes, las energías no están enfocadas para generar resultados óptimos. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Tener conexiones con otras personas son actividades que te llenan de energía y emoción, recuerda que existen muchas formas de socializar y hoy puedes intentar una que no involucre el contacto físico.

Amor:

Si así lo deseas puedes cambiar pequeñas actitudes en ti, como la exageración y la impulsividad. Todo está en que el esfuerzo que le pongas.

Dinero:

El elemento Fuego activa la actitud de la impulsividad en un día como hoy y por ende es preferible alejarse de tomar decisiones muy importantes.

Consejo: “El que domina a los otros es fuerte, pero el que domina a sí mismo es poderoso” –Lao Tze.