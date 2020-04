Tauro – Horóscopo del 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Tus amigos te quieren y protegen como lo haces con ellos, son parte fundamental de tu diario vivir, ojo con aislarte sumido en tus rutinas, muchas veces los olvidas.

Dinero:

Laboras en lo que te gusta y lo equilibras con eso que tanto te apasiona, con lo que te proyectas en un futuro, sin embargo, aprende a vivir el hoy.

Salud:

Aprende rutinas de ejercicio y meditación, que sean sencillos y puedas hacer a diario, para que sigas un plan y no lo abandones.

Consejo:

Si estas con tu familia comparte con ellos, hoy es un día para mimarte y mimarlos, hoy haz las cosas diferente a como las haces siempre, renuévate.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras triangulando con el Gallo y el Buey, ¡qué día tan maravilloso tienes en tus manos!

Trabajo:

Tu dedicación y perseverancia están dando resultados, sigue ese mismo camino para que en la semana muchas oportunidades se te presenten. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Se consiente al respirar, es un ejercicio muy bueno para nivelar energías que no estaban equilibradas. Te sentirás renovado/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Excelente día para expresar algo que te preocupa o que sientes por dentro, eres claro/a y directo en tus opiniones y dirás las palabras correctas.

Dinero:

El día es especial para los temas económicos, ponerse al día en noticias financieras que sean importantes es muy bueno para tomar algunas decisiones.

Consejo: No hay atajos para llegar a los lugares que realmente merecen la pena.