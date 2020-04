Tauro – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Suaviza la palabra, hoy tu comunicación no es asertiva, comentarios negativos no serán bien recibidos por algún integrante de tu familia o pareja.

Dinero:

Ocúpate ahora de tu labor, de crear estrategias si tienes un emprendimiento o si tienes una labor fija, busca incrementar tu creatividad, hoy es un día perfecto para hacer cambios.

Salud:

Relaja tu cuerpo, duerme bien, así tengas toda la energía para seguir debes poner límites, las 8 horas de sueño son fundamentales.

Consejo:

Tiempo para cultivar tu ser interior, lecturas, meditaciones o películas, ya hay mucho en que apoyarse, no olvides que somos muchos cuerpos en uno.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el Mono, es posible que sientas que las personas no te tienen confianza. Considera las recomendaciones siguientes:

Trabajo:

Organizar tu espacio reducirá el tiempo que podrías perder buscando un papel importante, un lugar de trabajo ordenado hace que tu mente piense mucho mejor.

Salud:

Proponte metas y tratas de cumplirlas en un tiempo límite, será muy importante para activar tu responsabilidad y tu concentración. Tu mente te lo agradecerá. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de vivir en armonía con quienes te rodean, meterte en problemas que no te corresponden podría ponerte en una situación nada favorable para ti.

Dinero:

Se te pueden presentar algunas dificultades en los temas económicos, pero si eres centrado en tus objetivos podrás superarlos.

Consejo: El tiempo no es infinito, cuando te das cuenta de eso es cuando comienzas a aprovecharlo.