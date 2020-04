Tauro – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Tu pareja disfruta de tu compañía, sé más amoroso y comprensivo, dale la libertad que requiere para expresarse, aprende y demuestrale todo tu amor.

Dinero:

Te va bien en tu labor, aprovecha este momento para demostrar de lo que eres capaz, no entres a dedicar más tiempo del necesario simplemente disfruta hacer lo que te gusta.

Salud:

Deseas en este momento sentirte muy bien y por eso te estás cuidando, recuerda que tu cuidado interior es tan importante como el exterior.

Consejo:

A veces olvidas lo importante que es conectarse con la universalidad, no todo se encuentra en la tierra, hay otro sentir desde el corazón y no desde la razón, recupera la conexión con tu alma.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras direccionando con la Serpiente y la Cabra, el elemento Fuego está muy presente hoy.

Trabajo:

Todo lo que hagas hoy te brindara mucho crecimiento, acepta toda la información que puedas y retenla para aplicarla en tu área. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen día para explotar la creatividad cocinando, el calor de la cocina y experimentar tus habilidades culinarias te darán mucho entusiasmo y plenitud.

Amor:

Te sentirás muy bien ya que podrás ser reconocido por tus esfuerzos gracias a tu optimismo y alegría, sigue siempre creando la mejor versión de ti.

Dinero:

Tienes el control de tu tiempo, utilízalo para ponerte al día con trámites bancarios, deudas o cobros. Tienes facilidad para manejar los temas económicos.

Consejo: “El deseo de crear es una de las más profundas necesidades del alma humana” –Dieter F-Uchtdorf.