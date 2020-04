Tauro – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Si no tienes pareja es muy probable que aparezca alguien de tu pasado, piensalo muy bien antes de involucrarte, no sea que te arrepientas luego. No se trata de decir que tienes pareja, se trata de compartir y que pasen tiempo de calidad.

Dinero:

Tendrás un bajón en tus finanzas por inversiones de último momento, no compres lo que no requieres, así no sientes que estás perdiendo el dinero y puedes apoyarte en tu pareja o familia.

Salud:

No pierdas la calma, todo está bien, no te dejes llenar de incertidumbre, las personas pesimistas abundan en nuestro entorno, aléjalas amablemente.

Consejo:

Cuida la forma en que dices las cosas, puede salir herida una persona que no tiene la culpa de tu irritabilidad, te estás dejando afectar, no entregues el control de tu vida.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras direccionando con Caballo y Cabra. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

El día es positivo y si lo combinas con tus habilidades comunicativas y de persuasión puedes encontrar una oportunidad muy buena. Aprovéchala.

Salud:

Un buen día para dejar fluir la creatividad, hacer dibujos y colorear son excelentes actividades para relajar tus pensamientos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Déjate llevar por la alegría y el entusiasmo, se participe en actividades familiares o amorosas. Diviértete y despeja la mente un poco.

Dinero:

Tendrás mucha habilidad para la concentración, es un buen día para sentarse y tratar temas de dinero. Sacar cuentas, revisiones o ajustes son recomendables.

Consejo: “Concéntrate en el viaje, no en el destino. La alegría no se encuentra en el final de una actividad sino en el camino” –Greg Anderson.