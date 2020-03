Tauro – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Si no tienes pareja puedes conocer una persona que te atraerá mucho, hasta quizás dos y esto te confundirá mucho, puede que sea algo pasajero y no suceda nada extraordinario.

Dinero:

Estás feliz donde laboras, puede que recibas otras ofertas sin que las estés buscando, aprovecha este buen momento que atraviesas, si te toca escoger, recuerda que debes conectar con lo que te haga feliz.

Salud:

Busca una terapia integral para recuperar tu salud, el cuello suele dolerte mucho y es por las cargas que te impones, no dudes en mermar un poco tu ritmo en el trabajo.

Consejo:

Deseas paz y tranquilidad, retomar la calma y es con las personas que amas donde lo encuentras, familia o pareja, no esperes mucho para encontrar ese balance óptimo para conseguir lo que te propones.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras triangulando y direccionando con el día. ¡Es maravilloso para ti!

Trabajo:

Tu capacidad de análisis y de reflexión te ayudaran a ser el foco de atención en tu área laboral, utilizarlo de manera sabia para obtener resultados positivos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

No canses a tu mente enfocándote en varias actividades a la vez, para mantener la tranquilidad y ser más productivo es preferible enfocarse en una sola actividad.

Amor:

Si había dificultades con tu pareja puedes intentar llegar a un acuerdo equitativo entre los dos. Expongas sus ideas y escúchense, ese el primer paso para todo.

Dinero:

Si tenías deudas pendientes es un buen momento para ponerte al día, has sido organizado/a y tienes la capacidad para salir de temas pendientes.

Consejo: Ofrecer tu ayuda no siempre es tomado de la mejor manera, elige bien quien de verdad necesita tu apoyo y te evitaras inconvenientes.