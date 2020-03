Tauro – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Todo está en calma con tu familia, pareja y amigos, puedes apoyarlos si quieres, todo depende de como quieras pasar este día, en soledad o compañía, tú decides.

Dinero:

Es un buen momento para entender que se vive el día a día, no hay que acumular para un mañana, disfruta hoy es lo único que tienes cierto, hay que ser reflexivos no impulsivos.

Salud:

Es un momento de transformación para todos, lo importante es que sigas haciendo ejercicio, meditación y descanso cuando lo requieras.

Consejo:

Los mejores momentos son para disfrutar de cada día, aprender que todo se puede hacer sin pensar en lo que vendrá, la expectativa es pensar en un mañana, el hoy es simplemente lo único que se tiene.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, las energías del dia son neutras para ti, ten en consideración las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Mantén tu espacio de trabajo ordenado y limpio, una buena organización reduce la perdida de documentos importantes y te ahorra mucho tiempo. ¡A organizar!

Salud:

Cuida tu piel el día de hoy, utiliza ingredientes que provengan de la tierra para crear una mascarilla que le di brillo a tu cara. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que algunas actitudes negativas salgan a relucir hoy, es difícil, pero con ayuda de algún hombre que te conozca muy bien podrás mejorar y aprender a manejarlas.

Dinero:

No tomes decisiones desde la emoción, hoy date un respiro del ajetreo que conllevan las finanzas. Visualizar tu futuro en tu mente es un paso pequeño, pero fuerte, para materializarlo.

Consejo: El universo siempre conspira a favor de los soñadores. No lo olvides nunca.