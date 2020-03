Tauro – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Si quieres que todo esté bien con tu pareja ten la confianza de contarle tus sueños y proyectos, seguro que te sorprenderás con el apoyo y la incondicionalidad de tu pareja.

Dinero:

Tiendes a ser egoísta, piensas en tu bienestar y no en el de los demás. Es momento para que seas más compasivo y generoso, con tu familia y pareja.

Salud:

Controlar la comida, cuidar del descanso en la semana, para que disfrutes compartiendo con los tuyos el tiempo libre que tengas.

Consejo:

Los sueños se construyen, la vida no es solo hacer y hacer, puedes lograrlo todo dándole tiempo al tiempo, no se trata de hacerlo todo en un minuto. Nada es tan prioritario como la familia, amigos y pareja.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, las energías son neutras para tu día. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Un gran esfuerzo y dedicación siempre trae buenos resultados, ten ese ritmo y se te podrán abrir puertas en un futuro. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Establecer una conexión con la espiritualidad es de gran importancia, unos minutos al día siéntate y medita, es un excelente ejercicio.

Amor:

Es un día muy bueno para sentar bases con alguien especial, no esperes más tiempo. El momento para aprovechar es ahora.

Dinero:

Puedes comenzar a idear un presupuesto para distribuir mejor tus ingresos, veras como te hace la vida mucho más fácil.

Consejo: Piensa y planifica, pero pon fecha a la acción, sino, te quedaras solo con la idea.