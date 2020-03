Tauro – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

El tiempo en familia reconforta, pasa tiempo de calidad con ellos; puedes hacerles una invitación para que compartan un el momento en que todos se encuentran.

Dinero:

No hay cambios tus finanzas, sigue estable y es hora de hacerte un regalo, disfruta del buen momento que tienes sin exagerar.

Salud:

Moderación de todo tipo, los excesos no te convienen, el ejercicio en demasía es tan dañino como el no hacerlo. Calma, la tortuga llega al mismo lugar que la liebre.

Consejo:

Estás feliz, todas tus áreas están cubiertas y se complementan, es un buen momento, la energía del universo está de tu lado.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras triangulando con Buey y Gallo. Ten en consideración las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Te sientes confiado/a para redactar un email o carta importante, déjate llevar por tu instinto y ten certeza de lo que escribes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu respiración es importante para sentirte bien. Cuando tengas la sensación de que estas con bajo ánimo, unos minutos respirando conscientemente te ayudaran mucho.

Amor:

Si se están avecinando cambios en tu rutina no desesperes, estar siempre en contactos con los tuyos y proponer actividades en familia serán muy beneficioso para todos.

Dinero:

Es un buen momento para sacar cuentas, recordar quien te debe y a quien le debes. Mantén tus facturas al día.

Consejo: Respira para detener el diálogo interno. Podrás escucharte y saber que quieres.