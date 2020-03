Tauro – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Disfrutas de la compañía de tus amigos, logras que todos te quieran y respeten, en ti encuentran un apoyo incondicional; por eso te gusta compartir con ellos en cualquier momento, eres leal, amoroso y honesto cuando de ellos se trata.

Dinero:

Tiendes a conformarte con lo que tienes, le dices al universo que todo está bien, la labor, las finanzas y no te dejas sorprender, crees que con tener todo cubierto no es necesario querer más. ¿Si el universo es infinito, qué haces tú poniéndole límites?

Salud:

Estás comprendiendo que hay otras formas de cuidarte y mantenerte, como salir de lo convencional para buscar la paz y la serenidad que se requiere; muchas veces se descansa con una buena charla con la pareja, amigos o un terapeuta.

Consejo:

Dar la bienvenida a los cambios y entenderlos es un gran paso para un Tauro tan rutinario y convencional. La libertad es poder adaptarse a todo aquello que te desafía a ver el mundo con otros ojos.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, es bueno para recibir recompensas que se estaban esperando.

Trabajo:

Vive el día con optimismo, no desesperes si toca quedarse en casa todo el día. Se productivo y haz cosas que tenías tiempo si hacer.

Salud:

Puedes orar por cosas que te atormentan, decirlo en voz alta es un buen ejercicio para que no tener tantas preocupaciones por dentro. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Sabes escuchar y te pones en los zapatos de la otra persona al dar un consejo. Si alguien llega pidiendo ayuda, no dudes en ofrecer tu brazo.

Dinero:

Es posible que pierdas algo de valor el día de hoy, para evitarlo es preferible quedarse en casa y ordenar los espacios del hogar.

Consejo: La vida solo se comprende mirando hacia tras, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante.