Tauro – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

La tranquilidad que sientes ahora con tu pareja se puede desvanecer si no estás pendiente de los pequeños detalles. No asumas que todo está bien, apoya a tu pareja cuando debas hacerlo con respeto y mucho amor.

Dinero:

Comparte tus buenas finanzas con los tuyos, es tiempo de dar, eso hace que tu prosperidad evolucione y recuerda que cuando compartes se hace desde el amor.

Salud:

Duermes muy poco, el sueño es fundamental para el descanso y retomar las actividades con mejor disposición, no se debe abusar de la energía vital.

Consejo:

Son días de cambios y es algo que a un Tauro no le gusta, si te opones a ellos le estarás diciendo al universo que no te interesan cuando es mejor dejar que todo vaya sucediendo, déjate guiar.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras en choque con el Cerdo. Sigue las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Desconéctate un poco de personas que no te aportan mucho valor. Pasar tiempo contigo mismo es importante. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El baile es una de las formas más gratificantes para llenar el cuerpo de dicha. Inténtalo y trata de nivelar tus energías.

Amor:

No dejes que historias inventadas y sin ningún fundamento te arruinen el día, ¡oídos sordos! Tu y solo tú sabes quién eres.

Dinero:

No habrá buena comunicación si quieres tratar de negociar algo que quieres, inténtalo un día más favorable para ti.

Consejo: El chisme muere cuando llega al oído de alguien inteligente