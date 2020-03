Tauro – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Hoy estás irresistible, para conocer personas y ampliar tu círculo social, está perfecto, habrán muchas personas con la atención puesta en ti. ¡Disfruta!

Dinero:

Comienza a pensar qué es lo que disfrutas tanto, lo que te hace feliz, comienza a proyectar lo que deseas y piensa en poner toda tu creatividad en ello.

Salud:

Los fines de semana te descuidas un poco, está bien descansar, sería bueno que hoy hicieras un deporte por ejemplo, ir a nadar sería muy conveniente.

Consejo:

Es una semana de cambios, ten cuidado de caer en la soberbia, en creer que eres lo mejor, no todo el mundo tolera a una persona perdida en la adulación y la autocontemplación.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, no es propicio tomar decisiones de gran valor.

Trabajo:

Realiza actividades que dejen fluir tu mente, eres propenso a estancarte y distraerte de tus laborales. No dejes que te pase.

Salud:

No es ideal pasar tiempo contigo mismo, te podrías sentir solo/a y triste. La compañía es esencial para animar tus emociones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si quieres puedes compartir que es lo que te molesta a tus seres queridos, los obstáculos que antes veías al frente se irán y la conversación será amena.

Dinero:

En la toma de decisiones podría ser lento y por aquello perder oportunidades significativas. Toma un descanso y deja las diligencias para otro día.

Consejo: No te canses de esperar, todo lo que vale la pena necesita paciencia.