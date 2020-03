Tauro – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Si llegaste a un acuerdo con tu pareja, en estos momentos estás disfrutando de un día con el amor a flor de piel, la sinceridad es fundamental y si quieres tranquilidad debes superar el miedo a entregarte.

Dinero:

Estás en una época donde todo lo que deseas lo materializas y si hoy no es así, no desesperes, no siempre se obtiene todo lo que se quiere. Poco a poco se llega al mismo puerto.

Salud:

Hoy descansa, recupera tu energía, no ataques todos los frentes al mismo tiempo, eres fuerte pero no abuses. Todo en su justa medida.

Consejo:

Eres como el toro, fuerte y terrenal, aparentemente carente de emoción, pero en realidad sabes que eres muy emocional, entonces fortalécete, demuestra el amor que sientes, no solo a tu pareja.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, ¡te encuentras triangulando con Gallo y Buey! Saca a relucir lo mejor de ti.

Trabajo:

Puede que hoy lo que has estado planeando con tanta dedicación rinda frutos. Ponte a ello y no dejes escapar oportunidades valiosas. Si es posible trabaja desde tu hogar.

Salud:

Los ejercicios de respiración, manejar bicicleta o actividades que requieran precisión son muy buenos para canalizar de manera óptima las energías recibidas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tienes una emoción muy positiva acompañándote hoy y es la valentía. No siempre es bueno quedarse con las palabras por dentro, atrévete a decirlas.

Dinero:

El elemento metal te proporciona energías de éxito y poder material, úsalo a tu favor para completar un negocio o venta inconclusa.

Consejo: “Quien mueve montañas, empezó apartando piedras” -Confucio