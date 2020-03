Tauro – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Si hay cambios en tu pareja, será para tu mayor beneficio, estarán en equilibrio cuando todos los interrogantes sean aclarados. No te dejes influenciar por otros, lo que sientes es real y muy bonito, no te confundas por opiniones de terceros.

Dinero:

Avanza con la seguridad en que haces las inversiones correctas, debes ser firme en tus decisiones, recuerda que son épocas de cambio,

Salud:

Cuidado con las contracturas. Por querer hacerlo todo lo más rápido posible, por levantarte más temprano no va a salir el sol; todo tiene un tiempo, calma y más conexión con tu ser interno.

Consejo:

No estés distraído, el universo merece tu atención; si hay un evento que te tiene angustiado, desvía tu atención a otra cosa, no te quedes pensando en lo mismo.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, las situaciones no serán nada fáciles, te encuentras en destrucción con el Mono.

Trabajo:

Es posible que te confundas un poco al hablar, evita dar grandes charlas o estaré en juntas de trabajo. Para tener un trabajo más óptimo envía todo vía email.

Salud:

Es probable que tengas tendencia a sentirte bajo de ánimo y sin ganas de ver a nadie. Trata de que no te consuma toda la energía que tienes, sentirse triste está bien pero solo por poco tiempo.

Amor:

Si estás pasando por un cambio de pareja o de amigos es recomendable aprender a aceptar los cambios, todo pasa para mejor y depende de la cara con que lo veas. ¡Animo!

Dinero:

El dinero no es actor principal en tu día ya que te encuentras estable económicamente, eso te da tranquilidad y paz.

Consejo: Un descuido puede salirte muy caro, debes estar alerta a tu entorno y a lo que llevas siempre contigo.