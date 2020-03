Tauro – Horóscopo del 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Quieres equilibrio en tu relación, dar y recibir en la misma medida, así será. Tu pareja está muy comprometida contigo, están en sintonía con el universo, aprovecha para compartir más tiempo con esa personas que amas.

Dinero:

Estás feliz con tu labor y por ello te remuneran muy bien, a pesar de que hubo momentos complejos, tus superiores confían en ti, sientes que estás en un muy buen momento.

Salud:

No hay por qué alarmarse, todo está bien en estos momentos en cuanto a tu salud, has cumplido con todo lo que te has propuesto.

Consejo:

Pedir ayuda no es algo fácil para ti, hay momentos que lo ameritan y este es uno de ellos. Eso no te hace mejor o peor persona, eres humano y no todo lo puedes hacer solo, hay muchas personas que están dispuestas a ayudar.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, direccionas con Caballo y Cabra, el elemento Fuego te dará fuerzas.

Trabajo:

Estas muy estable en tu ambiente laboral, tu dedicación y esfuerzo te han dado una posición de favorecedora.

Salud:

Si decides puedes dejar atrás un ámbito indeseado para comenzar algo nuevo. Sera factible y duradero, no dudes todo es para tu bien.

Amor:

La comunicación es un punto fuerte a tu favor, si deseas puedes expresarte con facilidad y tus ideas serán trasmitidas claramente.

Dinero:

Es un buen momento para cobrar dinero que te debían, será bueno para tu económica, guárdalo para ahorros.

Consejo: El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo.