Tauro – Horóscopo del 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Habla con quien tengas que hacerlo, es mejor dejar las cosas claras desde ahora, no te llenes de cargas, libérate y dale espacio a recibir lo nuevo.

Dinero:

Todo está a tu favor en estos momentos, hay claridad de lo que quieres y cómo invertir en ello, el camino está despejado para conseguirlo.

Salud:

No te descuides, tu actividad mental se está sobrecargando. Quieres hacerlo todo, solucionar, pensar y seguir solucionando, haz un alto en el camino, respira y relaja tu mente.

Consejo:

Hay momentos en la vida en los cuales nos pide delegar, este es el momento para hacerlo. No quieras abarcarlo todo: familia, amigos, pareja, labor y darlo todo para ellos; ve poco a poco y delega.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, direccionas con Caballo y Cabra, el elemento Fuego es muy importante.

Trabajo:

No es un día favorable para reuniones de trabajo, pero ten entusiasmo cuando el día apropiado llegue saldrás muy beneficiado.

Salud:

No realices procedimientos médicos el día de hoy, como consultas o alguna cirugía. SI es posible cámbiala a un día más favorable.

Amor:

Es posible que te puedas expresas de manera eficiente el día de hoy, pero no te confíes siempre pienses antes de hablar.

Dinero:

Es un día óptimo para llegar a acuerdos equitativos en algún negocio, concéntrate en conseguirlo.

Consejo: “Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has de enderezarte a ti mismo.” –Buda.