Tauro – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Estás brillando con luz propia, atraes sin pensarlo y sin intentarlo. Si estás buscando pareja es un buen momento para salir y conocer nuevas personas si no, aprovecha y recibe halagos de tu pareja.

Dinero:

Si no te sientes cómodo con tu situación financiera, puedes aprovechar la energía disponible para proponer cambios, solicitar un aumento o un préstamo para cumplir tus sueños. Tu estructura y seguridad te permitirán tomar la decisión más sabia.

Salud:

Revisa los alimentos y cuídate por estos días. Haz actividad física para potenciar la energía que tienes, te sentirás recargado y con nuevas ideas.

Consejo:

Eres sabio y pensador, no dudes tanto y de vez en cuando confía en tu intuición, verás que traza caminos maravillosos, incluso caminos que no se te habían pasado por la mente.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yang, proyecta lo que siempre has querido.

Trabajo:

Sigue trabajando en tus metas personales, la dedicación es uno de los principales factores para materializar tus sueños.

Salud:

El poder de voluntad te acompaña, si quieres cambiar algo de tu rutina, como alguna dieta o empezar a ejercitarte puedes hacerlo el día de hoy. No tendrás dificultades.

Amor:

Si necesitas un consejo o favor no dudes en hacerlo hoy, las personas tendrán total disposición de ayudarte.

Dinero:

Analiza las propuestas que se te presenten en el camino, tomate tu tiempo encontraras la respuesta más adecuada.

Consejo: “La voluntad de ganar es importante, pero la voluntad de prepararse es vital.” –Usain Bolt