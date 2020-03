Tauro – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Siempre hablamos del amor por el otro o la familia ¿y tu amor propio?, ¿te reconoces y aceptas como eres? Comienza hoy a reconocer todo lo bueno que hay en ti, así puedes amar desde el corazón y no buscando quien te complemente. ¡Mírate al espejo y amate!

Dinero:

Sigue conociendo tus fortalezas para estar en equilibrio financieramente, invierte en ti y comparte con los otros, puedes recibir muy pronto un ascenso o un dinero que retribuye lo que haces en tu labor.

Salud:

Tiendes a subir fácil de peso, con una buena alimentación y ejercicio estarás en balance. Disfrútalo, que no se convierta en una tortura.

Consejo:

No te impongas,debes tener en cuenta al otro, sus gustos, lo que desea, así serás feliz haciendo feliz al otro, prueba a escuchar y compartir con los demás.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, estas en daño con Tigre y podrías sentir que no te valoran.

Trabajo:

Las mujeres son una gran fuente de ayuda para ti, intenta recibir consejos e ideas por parte de ellas para que la jornada sea productiva.

Salud:

Rodéate de personas especiales para que te hagan sentir bien. Evita quedarte solo, ya que podrías estar bajo de ánimo el día de hoy.

Amor:

Desafortunadamente no todos reciben tu ayuda de la misma forma. Evita meterte en problemas ajenos, solo empeoraran las energías del día.

Dinero:

Si tienes un día lleno de diligencias es preferible que las dejes para otro día, tendrás algunos inconvenientes al momento de trasladarte de los cuales debes cuidarte.

Consejo: No interrumpas el proceso de aprendizaje de otras personas. Es mejor que se desenvuelvan por sí mismas.