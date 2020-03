Tauro – Horóscopo del 11 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad y perseverancia, son seguros de sí mismos y de lo que saben, pueden ser rutinarios. Saben que la vida es para disfrutarla y lo hacen especialmente con la comida. Su mayor aprendizaje es dejar la resistencia al cambio para fluir un poco más.

Amor:

Aprovecha la energía disponible para ver las cosas desde otra perspectiva, ponte en los zapatos del otro y haz los cambios que creas necesarios para mantener la armonía y el amor que te rodea.

Dinero:

Mantén el balance que caracteriza a tu signo, evita hacer cambios radicales o tomar decisiones de alto impacto en tu aspecto financiero, la cautela será tu aliado.

Salud:

La comida te puede estar generando indisposición, procura enriquecer tu dieta con frutas y verduras que balanceen tu dieta. Si es necesario acude a un especialista para que te asesore.

Consejo:

No te encierres en lo que sientes o en lo que piensas, no eres tus pensamientos y tampoco los puedes controlar pero sí puedes evitar entrar en diálogos mentales que solo te restan energía y reducen tu concentración.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, ¡triangulas con Mono y Gallo! El cambio te sentirá muy bien.

Trabajo:

Tu capacidad de análisis te podría abrir nuevas puertas y dar a conocer el potencial que posees. ¡Utilízalo!

Salud:

Encender un incienso de tu aroma favorito en tu hogar activara de manera especial tus energías.

Amor:

Si hay personas en tu alrededor que sientes que no van con tus principios lo mejor sería que decidas apartarte de ahí. No dejes que nadie robe tu esencia.

Dinero:

Si has tenido dudas sobre alguna inversión a realizar, es hora de tomar la decisión con la información que tienes a la mano. Confía en tus capacidades.

Consejo: El camino hacia el éxito siempre está en construcción.