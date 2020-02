Tauro – Horóscopo de 17 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: ¿Decidido a reconquistar?, tienes todas las de ganar, adelante.

Dinero: Buen momento para terminar con guinda de oro lo que por tanto tiempo estabas construyendo.

Salud: Las enfermedades son las señales de que algo debes cambiar.

Consejo: Se agradecido cuando los Dioses te favorezcan.

Consejo: Eres muy espléndido a la hora de regalar, y tu pareja lo sabe.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Geng, puedes estar susceptible a comentarios fuera de lugar. No les prestes atención.

Trabajo:

Para formar equipos de trabajo apóyate en las ideas brindadas por mujeres. Tienen gran influencia en el dia.

Salud:

Dia especialmente para conectarse con eso del más allá. Nutre tu espiritualidad con oraciones o meditaciones. No te aísles, mantente conectado.

Amor:

No tomes todo personal, te sentirás defraudado o engañado. No hagas algo de lo que te puedas arrepentir, ve desde todos los ángulos antes de tomar una decisión.

Dinero:

No puedes ayudar a todas las personas. Antes de brindar tu ayuda, analiza la situación de la otra persona y toma la decisión correcta. No tomes decisiones apresuradas porque pueden terminar en accidentes.

Consejo: Te gusta ayudar a todos, pero hoy trata de canalizar esa energía de otra manera.