Tauro – Horóscopo de 16 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Deja el pasado atrás, no es buen día para revivir viejas relaciones.

Dinero: Respira profundo y busca espacios de relax para que no sientas tan pesado tu negocio.

Salud: Cuídate de dolores musculares, hacer yoga o masajes te podría ayudar a solventar la situación.

Consejo: Cuida de tus niveles de estrés.

Consejo: Eres muy espléndido a la hora de regalar, y tu pareja lo sabe.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, triangulas con Gallo y Buey. Apóyate en la energía del día para cerrar pendientes que no te dejan avanzar.

Trabajo:

Ser muy persuasivo con tus ideas que aclaren situaciones con tu equipo de trabajo.

Salud:

Mantener tu entorno ordenado te brindará tranquilidad, no pierdas el control de ti mismo. Recuerda los ejercicios de respiración.

Amor:

No todas las personas pueden cumplir tus exigencias, trata de poner los pies en la tierra y entender que a veces las personas se esfuerzan en complacerte.

Dinero:

Analizar si de verdad necesito lo que estoy comprando. No es un buen dia para hacer intercambios monetarios.

Consejo: Aunque es un dia cerrado, las posibilidades no están completamente cerradas para ti. Sácale provecho a tu triangulación.