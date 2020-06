Sagitario – Horóscopo del 14 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Puedes hoy hacer algo por y para ti, para que te reconcilies contigo mismo. Estás cansado y eso hace que distorsiones lo realmente importante, eres valioso, amado y respetado, recuérdalo hoy y grábalo en tu corazón para siempre.

Dinero:

Si el trabajo es un sacrificio replantea lo que hoy haces, es mejor que estés a gusto en tu labor y no te de pereza de solo pensarlo, recuerda que tu labor te debe hacer feliz para que tu creatividad fluya y la prosperidad llegue.

Salud:

Una terapia para balancear tus emociones, equilibrar tu espíritu y revitalizar tu energía vital sería lo mejor para ti en estos momentos, recobrar las ganas de hacer y de salir son fundamentales para tu bienestar.

Consejo:

Aprovecha este momento para comenzar de nuevo, para saber lo que quieres y lo que no, lo que te gusta y lo que no. Apunta de nuevo a recuperar tu optimismo y ganas de vivir.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Dragón y Mono, y además también estás direccionando. Muy positivo para ti.

Trabajo:

Tú domingo puede ser productivo al interesarte por nuevos temas realizando algún curso virtual o viendo un documental, tú decides, pero deja que tú conocimiento se expanda. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ser espiritual es favorable para ti, intenta conectarte con el universo y dar gracias por lo que ahora tienes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú mente estará muy decidida en lo que quiere, por ende, si necesitabas un empujón para formalizar una relación, hoy lo tienes.

Dinero:

Puedes utilizar tu día para investigar sobre oportunidades para mejorar tu ámbito económico, es posible que encuentres lo que buscas.

Consejo: “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible.” -San Francisco de Asís