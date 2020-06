Sagitario – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Eres muy buen amigo, estás con ellos cuando lo requieren y estos días han servido para afianzar la amistad, si alguien se fue es porque ya había cumplido con su tiempo junto a ti.

Dinero:

Quizás debas hacer una inversión con la cual no contabas, no te angusties ni te enojes por lo que suceda, simplemente hazlo, cuando el dinero se invierte retorna como la energía que es, si maldices por la situación esto se convertirá en algo angustiante.

Salud:

Ejercicios de estiramiento, pausas activas y dormir las horas reglamentarias te ayudarán a evitar el agotamiento, recuerda que para ti es fácil reír, así que síguelo haciendo.

Consejo:

Eres muy sociable, afortunadamente ya muchos comienzan a retomar sus vidas por fuera de casa, si no es tu caso aún puedes disfrutar de las reuniones virtuales, lo más importante es mantenerte en tu centro.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Cerdo y Buey, el elemento Agua es significativo en tu jornada.

Trabajo:

La sabiduría te acompaña, utilízala para realizar algún seminario o curso de tu interés. Despierta el conocimiento. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Siéntate un rato y piensa en tu interior, qué quieres mejorar y que necesitas reforzar. La auto reflexión es importante para hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No te de miedo hacer un cambio en tus relaciones si ves que no te da resultado, todo cambio es positivo y te da un aprendizaje.

Dinero:

Si así lo deseas tú productividad puede llevar lejos, intenta aprovechar el tiempo para hacer actividades que requieran tu atención.

Consejo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.” -Giuseppe Tomasi di Lampedusa