Sagitario – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Sientes tantas cosas que no sabes ni para donde coger, respira, tranquilo, no hay que salir corriendo, simplemente descarga todas esas preocupaciones, cada uno se va encargando de resolver lo suyo.

Dinero:

Piensa en pedir unos días de descanso para estar con los tuyos de una forma diferente a la que venías realizado del trabajo en casa, muchos fines de semana fueron sin descanso.

Salud:

Tu cuerpo te pide acción, está cansado del sedentarismo que lo tiene amarrado a un escritorio, así que saca el tiempo que requieras para hacerlo.

Consejo:

Realiza cambios en tu casa, cambia los muebles de posición, compra flores, cambia los cuadros, renueva las energías, pon plantas verdes y redescubre el hogar que habitas.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en un día Estable, apropiado para ejecutar actividad a largo plazo, para planificar o finalizar asuntos de forma definitiva.

Trabajo:

Es buen momento para iniciar algún proyecto o idea, compártela con tu grupo de trabajo y espera todo lo positivo que llega. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es importante que hoy cuides tu salud, evita hacer ejercicios que no sean apropiados para ti y trata de mejorar tu alimentación. Es el momento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si en tu corazón es necesario dejar atrás personas que no te aportan nada, hoy puedes hacer el intento. Te podrías sentir aliviado.

Dinero:

Puedes aprovechar el día para cobrar algún dinero que llevas tiempo esperando, no te preocupes todo saldrá adecuadamente.

Consejo: “Desarrolla el éxito desde los fracasos. El desánimo y los fracasos son dos piedras seguras en el camino hacia el éxito”. -Dale Carnegie.