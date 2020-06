Sagitario – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Es posible que conozcas a alguien especial con quien conectes fácilmente y las cosas fluyan con naturalidad. Si ya tienes pareja, verás que es momento para que revisen sus opciones juntos y tomen las decisiones necesarias para mejorar la relación.

Dinero:

Verás que por más que planees y por más que intentes tener el control, debes tomar decisiones sobre la marcha, cada día es nuevo y nunca tienes la certeza de lo que sucederá. Verás que los cambios siempre traen algo mejor que tus propias expectativas, así que déjate guiar.

Salud:

Tienes vitalidad extra, aprovéchala para sacar tu creatividad a flote, para cuidar de ti y para desarrollarte en esos ámbitos que tienes descuidados. Usa esa energía para enfocarte en ti y darte el amor que necesitas.

Consejo:

Filtra tu vida, pon los estándares que necesitas para estar tranquilo y ser feliz, todo aquello que no cumpla con esas características, todo aquello que no te brinda paz es momento que lo alejes.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo, tu ánimo podría estar algo caído, no desesperes y busca la calma.

Trabajo:

Trata de mantener tranquilidad interior si algo no sale como esperabas, actuar desde la rabia o la impulsividad solo hará que te cueste más. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Piensa en actividades que mejoren tu ser y no que lo empeoren, evita a toda costa las bebidas alcohólicas que solo te nublan el juicio y hace que actúes diferente a tu esencia. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si se te presenta un inconveniente, como una pelea o un conflicto, intenta no gastar tus energías en eso. Sé sincero si no te sientes en capacidad de resolverlo, todo a su tiempo.

Dinero:

No te involucres en actividades monetarias, no tendrás la claridad mental para dejar a un lado actitudes negativas, por ende, es posible que si haces algún movimiento este no sea el correcto.

Consejo: “Desarrolla el éxito desde los fracasos. El desánimo y los fracasos son dos piedras seguras en el camino hacia el éxito”. -Dale Carnegie.