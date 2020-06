Sagitario – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Recuerda que los celos son posesión y control hacia el otro, esto dice mucho de tus inseguridades, puede cansar a tu pareja y acabar con la relación. Busca ayuda para que transformes esa inseguridad en amor.

Dinero:

En tu labor van a reconocer todo lo que haces para mantener tus resultados siempre en alza, eres responsable y estás dispuesto a mejorar cada día más.

Salud:

Ten en cuenta que la alimentación es muy importante para que te sientas vital y con deseos de cumplir con todas tus actividades.

Consejo:

Todo lo que dificulte tu transformación déjalo pasar, no lo retengas para tener una disculpa y no actuar en consecuencia, es mejor que reconozcas lo que te pasa ahora y comiences a conectar con el universo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en choque con el Caballo, habrá muchos altibajos y debes tratar de mantener la calma.

Trabajo:

Intenta no comenzar algo que creas importante, los obstáculos te imposibilitarán cumplir ciertas cosas. Que nada te desmotive. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tienes que velar más por tu salud, intenta disminuir el consumo de grasas o azúcares que dañan tus sistemas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de llevar un día tranquilo, no te tomes a pecho todo lo que te digan y controla tus emociones. Evitarás peleas.

Dinero:

No tomes decisiones en cuanto a lo monetario, tú juicio estará nublado y tú mente no tendrá las condiciones necesarias para hacerlo.

Consejo: “La virtud está en ser tranquilo y fuerte; con el fuego interior todo se abrasa.”-Rubén Darío