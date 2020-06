Sagitario – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Para recibir honestidad necesitas brindar, ya se te ha dicho que es importante que filtres con quiénes te rodeas para que logres entablar relaciones duraderas y auténticas Ya tienes algunas de esas, no es difícil lograrlo, solo comprende que no todos son tus amigos, algunos son solo conocidos.

Dinero:

Es un día para agradecer, para sentirte afortunado de todo lo que tienes y te rodea, las bendiciones deben ponerse en uso para agradecerlas. Es momento de aprovechar, usar y reconocer lo lejos que has llegado.

Salud:

O te das la prioridad que mereces o cada vez los llamados de atención serán más complejos de asumir. Descansar, meditar, ejercitarte y alimentarte bien deben ser tu prioridad en este momento, el eclipse te dio la energía que necesitas para hacerlo. ¡No lo aplaces más!

Consejo:

No permitas que el trabajo consuma todo tu tiempo o toda tu energía, requieres hacer cosas nuevas, descansar y compartir con las personas que son especiales para ti en entornos que no sean laborales.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Cerrado, donde las energías son inmóviles y no se promueven los buenos resultados.

Trabajo:

Hoy puedes comenzar con pasos nuevos para ir poco a poco materializando tus proyectos, la investigación será de gran ayuda. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si tocas algún instrumento es un buen momento para practicar y distraerte, si no tocas nada puedes deleitarte con música clásica o de piano. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Podrás superar algunas barreras que te impedían hablar con franqueza. Hablar con alguien desde el corazón podría ser bueno.

Dinero:

Puedes aprovechar el día para organizar tu semana y con disciplina cumplir un plan específico para optimizar tus finanzas. Recuerda sólo quedarte en la parte de planear, no de ejecutar.

Consejo: Avanza lento, pero con la certeza absoluta de que estás encaminando hacia donde quieres.