Sagitario – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No critiques tanto a tu pareja, se más compasivo y comprensivo, todos tenemos alzas y bajas en nuestras emociones, ahora requiere de tu compañía y cariño.

Dinero:

Una asesoría en inversiones te convendría bastante si estás pensando en invertir un dinero, es mejor que te documentes muy bien antes de intentarlo.

Salud:

Comer frutas y verduras te ayudan a equilibrar tu sistema digestivo, hoy toma conciencia de los alimentos que ingieres y agradece el poder hacerlo.

Consejo:

Eres libre y así lo expresas, deseas viajar, conocer y empaparte del mundo, dentro de poco podrás hacerlo y lo vas a disfrutar mucho, respirar otros aires te va a revitalizar.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Recibir, apropiado para retornos esperados y/o merecidos. Cuida hoy tu forma de hablar.

Trabajo:

Todo lo que tenga que ver con dar tu opinión, debatir, arreglar o comunicar, será muy desfavorable para ti. Tus palabras podrían ser muy inadecuadas y causar un gran daño. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es preciso que practiques ejercicios de yoga o meditación para poder nivelar tus energías negativas y que no se apoderen de tu día. Ten fe en que lo lograrás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No intentes hablar de algo importante en pareja o en familia, podrías herir a alguien por tu falta de amabilidad y por tu agresividad. Trata de darte cuenta de tus fallas y mejorarlas.

Dinero:

Te sentirás poco motivado para involucrarte en actividades financieras, tú principal aspiración de hoy debe ser calmar tu ser interior y encontrar un balance.

Consejo: “El hombre solo mantiene su equilibrio cuando se mueve hacia delante” -Maxwell Maltz