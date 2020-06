Sagitario – Horóscopo del 4 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Aparentar que todo en tu vida es perfecto es una gran mentira, tan solo es una apariencia y es del ego, simplemente acepta las cosas como son sin tener que mostrarle al mundo lo que en verdad no es.

Dinero:

Si estás entusiasmado con la labor que desempeñas a diario y no cuentas las horas para terminarla encontraste tu propósito, ten presente que hagas lo que hagas siempre es para servir al otro y dejar este mundo un poco mejor.

Salud:

Los ejercicios de estiramiento te ayudan mucho, no lo olvides, son unos pocos minutos al día y el descanso que sentirás es mucho.

Consejo:

Cuidado con las estructuras impuestas a otros y para ti la libertad total, así no es lo que te hace feliz a ti también hace feliz a los otros, el control y el egoísmo te alejan de las personas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, apropiado para retornos y recompensas merecidas. Sigue las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Eres receptivo a la información relevante, escucha con atención y deja que tu comprensión haga la magia. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un día donde debes prestar más atención a tu salud y evitar exponerte a cualquier riesgo físico. Sesiones espirituales o religiosas son las más indicadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La empatía entre ambas partes de alguna relación logrará entablar una conexión más profunda, no está nada mal pedir ayuda para que logres descifrar cosas importantes.

Dinero:

Sabes dónde estás parado y eso te da ventaja sobre tus dificultades. Eres consciente al actuar y se ve reflejado, sigue así.

Consejo: “Mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro” -Alfred Adler.